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لافروف: لا خطط لدى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية قرب حدود الناتو في زمن كورونا

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لافروف: لا خطط لدى روسيا لإجراء تدريبات عسكرية قرب حدود الناتو في زمن كورونا
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تخطط لإجراء أي تدريبات عسكرية قرب حدود حلف شمال الأطلسي في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وفي تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، قال لافروف: "في الفترة التي نعيشها جميعا، وهي فترة تفشي عدوى فيروس كورونا، أكد لنا عسكريونا أنهم يقلصون من تدريباتهم ولا يخططون لإجراء أي تدريبات بالقرب من خطوط التماس مع حلف شمال الأطلسي".

وفي 23 مارس الماضي، أكد ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، تخلي موسكو عن إجراء تدريبات عسكرية عند حدود الدول الأعضاء في حلف الناتو، قائلا: "نحن نحاول إيجاد نقاط الالتقاء، وعلى سبيل المثال توقفنا، على نحو استباقي، عن إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من حدود الدول الغربية. وتحلق طائراتنا الحربية فوق مياه البلطيق وأجهزة التعريف بها مفتوحة، ونبدي انفتاحا لا حدود له في أنشطتنا العسكرية".

المصدر: إنترفاكس

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