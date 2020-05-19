لافروف: إصلاح "الصحة العالمية" يجب أن ينبني على أساس تحليل الحقائق

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى إصلاح، لكنه أشار إلى ضرورة أن ينبني هذا الإصلاح على أساس تحليل عقلاني للحقائق.

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وقال لافروف، خلال مؤتمر بالفيديو، وهو يعلق على تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع التمويل عن منظمة الصحة وإنهاء عضوية الولايات المتحدة فيها، إذا لم تجر إصلاحات جوهرية لأدائها خلال الـ 30 يوما القادمة: "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية، شأنها شأن أي هيئة أخرى، تحتاج إلى تحسين، لكن ذلك لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، لتُحل كل المشكلات خلال الـ 30 يوما أو يتم الكشف عن جميع العوائق أمام هذا الهدف خلال الـ 30 يوما".

وتابع الوزير الروسي: "لا بد من عمل عقلاني مشترك على تحليل الوضع والحقائق.. والحقائق قبل كل شيء آخر". وأوضح: "لقد تعودنا، للأسف، على أن الحقائق آخر ما يهتم به زملاؤنا الغربيون، أو بالأحرى فإنهم لا يعملون للحقائق أي حساب إطلاقا وهم يدفعون بمبادراتهم السياسية على الساحة العالمية".

وختم وزير الخارجية الروسي بالقول: "أتمنى ألا تسقط مواجهة فيروس كورونا ضحية هذه الألعاب والطموحات الجيوسياسية".

المصدر: إنترفاكس