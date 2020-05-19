بوتين يبحث مع أعضاء الحكومة الروسية تفشي وباء كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عن بعد مع أعضاء الحكومة بحث خلاله تفشي فيروس كورنا، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المواطنين في ظل تفشي الفيروس.

وشارك في الاجتماع لأول مرة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، منذ ان أعلن إصابته بفيروس كورونا نهاية الشهر الماضي.

وتراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا خلال الأيام الأخيرة، وارتفعت الحصيلة إلى نحو 300 ألف إصابة في مختلف المناطق يتركز حوالي نصفها في العاصمة موسكو.

وارتفع عدد الوفيات حسب آخر إحصائية تم إعلانها اليوم الثلاثاء، إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

المصدر: RT