الخارجية الروسية ترد على تصريحات واشنطن بشأن علاقة "آبل" مع روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات المدعي العام الأمريكي ويليام بار بشأن الصلات المزعومة لشركة "آبل" الأمريكية مع روسيا لا يمكن أن تثير "إلا ابتسامة".

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير دائرة الأمن المعلوماتي الدولي بالخارجية الروسية أندريه كروتسكيخ، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين، إن "أبعاد الاتهامات المعادية لروسيا وصلت في الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت بتهديد الجهات الأمريكية "ليخاف منها الآخرون".

وأضاف أن "القرارات المتخذة في واشنطن لا يمكن أن تثير لدينا إلا الابتسامة".

وأشار إلى أن موسكو اقترحت على الولايات المتحدة مرارا، وعلى كافة المستويات، سواء على مستوى وزير الخارجية أو نوابه أو الخبراء، الجلوس إلى طاولة المفاوضات "لتوضيح جميع الملاحظات المتبادلة وإيجاد آلية لبحث كافة الأوضاع بشكل بناء، لكن الولايات لم تصل إلى أن تكون مستعدة لذلك".

وتابع قائلا: "لكنها بدأت بتهديد أوساط الأعمال الأمريكية العاملة في المجال السيبراني"، ما يدل على مشاكل في الإدارة الأمريكية.

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار قد اتهم شركة "آبل" بالتعاون مع السلطات الروسية والصينية، التي تهدف حسب مزاعمه إلى فرض الرقابة على المواطنين.

المصدر: نوفوستي