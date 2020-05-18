 
مباشر

وزير الصحة الروسي: التجارب السريرية للقاح ضد كورونا ستبدأ بعد شهر

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي: التجارب السريرية للقاح ضد كورونا ستبدأ بعد شهر
Sputnik MAXIM BOGODVID
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwm8

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه من المخطط الشروع بالتجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في روسيا بعد شهر.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في بيان له، اليوم الاثنين، إن "العمل الحثيث جار على اللقاحات للوقاية من المرض، ومن المخطط للبدء بالتجارب السريرية لها بعد شهر".

إقرأ المزيد
روسيا.. 91 حالة وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
روسيا.. 91 حالة وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 نظاما للكشف عن فيروس كورونا تنتج في الوقت الحالي في روسيا.

يذكر أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 290 ألف شخص وتم تسجيل أكثر من 2700 حالة وفاة.

وتجاوز عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا الـ 7.1 مليون عملية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا