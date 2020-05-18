ميشوستين: 27 إقليما روسيا على استعداد لتخفيف القيود العامة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن 27 من أقاليم البلاد أصبحت مستعدة لبدء عملية تدريجية لتخفيف القيود العامة المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال ميشوستين، خلال جلسة افتراضية للهيئة العامة للمجلس التنسيقي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاثنين: "باتت مجموعة من الأقاليم مستعدة لتخفيف تدريجي لإجراءات العزل وفقا للمؤشرات الموضوعية للمراقبة اليومية. يبلغ هذا العدد بشكل عام 27 إقليما".

وأوضح رئيس الوزراء أن "هذا الأمر أصبح ممكنا لأن مؤشر انتشار الفيروس (Rt) هناك لا يتجاوز في الأيام الأخيرة درجة الواحد".

كما لفت ميشوستين إلى أن أكثر من 50% من الأسرة في المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا خالية.

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وشدد ميشوستين في كلمته على أنه تم التمكن من وقف ارتفاع مستوى انتشار الإصابات بالفيروس في البلاد، لافتا إلى رصد "ديناميكية إيجابية" في هذا المجال نظرا لزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الاثنين، 290678 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 2722 وفاة و70209 حالات شفاء.

وجرت كلمة ميشوستين في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء تلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع للعزل الصحي الذاتي منذ 30 أبريل.

المصدر: وكالات روسية