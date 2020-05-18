الحرس الروسي يستخدم أجهزة تصوير دقيقة من ارتفاعات عالية لمراقبة الحجر الصحي

استخدمت أجهزة الأمن الروسية في ضواحي موسكو، نظام المراقبة بالفيديو عالي الدقة "OKO" لرصد الامتثال للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتعتزم الأجهزة الأمنية استخدام هذه المنظومة المخصصة للمراقبة، لرصد الوضع في الحدائق ومنع انتهاك الإجراءات التي أعلنتها السطات الروسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

هذا وستنضم إلى العمل على منظومة "OKO" هذه وحدة طيران من الحرس الوطني الروسي.

وقالت إدارة قوات الحرس الروسي، في بيان، إن نظام المراقبة بالفيديو من ارتفاعات عالية، سيساعد في رصد المخالفات من الجو ونقل المعلومات المتعلقة بمرتكبي هذه الانتهاكات إلى الوحدات والدوريات المباشرة لعملها في الطرق والأماكن المجاورة للاستجابة واتخاذ الإجراءات المناسبة ومنع الانتهاكات.

المصدر: وكالات