روسيا: ليس من مصلحة الأطباء تقليل بيانات المصابين والمتوفين بفيروس كورونا

اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أنه ليس من مصلحة الأطباء الروس التقليل من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، لأن مكافآتهم عن كل مريض مرتفعة للغاية .

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن مكافآت الأطباء ستدفع على أساس حقيقة عملهم مع مرضى الفيروسات التاجية.

وقالت غوليكوفا في مقابلة مع برنامج "فيستي نيدلي" التلفزيوني على قناة روسيا -1 الليلة الماضية :"ليس عليك حتى التفكير بأن أطباءنا يحاولون إخفاء عدد الوفيات بمرض كوفيد 19 أو تقليلها بطريقة أو بأخرى. هذا ليس من شيمة أطبائنا على الإطلاق، يمكنني أن أخبركم بالتأكيد ... لدينا تعريفات (مكافآت للطواقم الطبية) مرتفعة إلى حد ما لعلاج هذا المرض، وهي أعلى من التعريفات المخصصة لأمراض القلب والأوعية الدموية. فحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار العامل الاقتصادي، فقد يبدو أن أي مستشفى يجب أن يهتم بتقديم المزيد من الإحصاءات".

وتجاوز العدد الرسمي للمرضى المصابين بالفيروس التاجي في روسيا 282 ألفا، توفي منهم 2631 مريضا.

وبدأ الحديث عن مزاعم تزوير ما يتعلق بعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بروسيا، من مقالات نشرتها صحيفتا فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز.

وادعت هاتان الصحيفتان أن الأرقام الرسمية حول عدد ضحايا COVID-19 في روسيا قد لا تتوافق مع الواقع، لكن وزارتي الخارجية والصحة في روسيا نفتا ذلك بشدة.

المصدر:"كوميرسانت"