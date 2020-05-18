خبير روسي: لعودة الحياة إلى طبيعتها في موسكو يجب أن يرتفع عدد المحصنين من كورونا إلى 60%

قال كبير الأطباء الروس في مجال الأمراض المعدية، إن التقديرات تشير إلى أن بلوغ عدد الأشخاص المحصنين من العدوى بفيروس كورونا في موسكو 60% يسمح بعودة الحياة إلى "إيقاعها الطبيعي".

وأوضح كبير المختصين بقسم الأمراض المعدية في موسكو، أليكسي مازوس، أن عودة الحياة في موسكو إلى "إيقاعها الطبيعي"، مرتبط بتحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا.

وأشار مازوس إلى أن القيام بعمليات تشخيص جماعية ومكثفة وحدها تمكننا من معرفة عدد الأشخاص الذين ظهرت لديهم أجسام مضادة وباتوا محصنين من عدوى الفيروس.

وقال مازوس إن "التقديرات تشير إلى أن نسبة السكان المحصنين ضد العدوى يجب أن تصل إلى 60%"، مضيفا: "لكننا نتعامل مع عدوى، وفقا لتقديرات مختلفة، معدية بثلاث مرات أو أكثر من الأنفلونزا. لذلك من المهم جدا معرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وحصلوا على حصانة منه".

وأطلقت السلطات الصحية في موسكو منذ 15 مايو الجاري، برنامج اختبار مجاني واسع النطاق للكشف عن الأجسام المضادة في الدم لدى المتعافين، والذين باتت أجسامهم قادرة على مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي