الدفاع الروسية: تدريبات "القوقاز-2020" ستكون الأكبر لقواتنا هذا العام

أعلن يونس بيك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، أن تدريبات "القوقاز-2020" الاستراتيجية الخاصة بضباط القيادة والأركان، ستكون الأكبر من نوعها في روسيا خلال العام الجاري.

وفي تصريح صحفي، كشف يفكوروف أن المرحلة النشطة من تدريب "القوقاز-2020" مخطط لها أن تعقد في سبتمبر المقبل، ومن شأنها أن تكون أكبر حدث من برنامج التدريب القتالي للقوات الروسية خلال العام الجاري.

وذكر نائب الوزير أن سلسلة من التدريبات الخاصة في أنواع وصنوف مختلفة من القوات المساحة الروسية تم التخطيط لها تمهيدا لإجراء التدريبات الاستراتيجية لضباط القيادة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في 20 مارس، إن التحضير لتدريبات "القوقاز-2020" الاستراتيجية قد بدأ.

وكانت تدريبات "المركز-2019"، وهي أكبر التدريبات العسكرية في روسيا خلال العام الماضي، قد جرت بمشاركة حوالي 128 ألف عسكري وأكثر من 20 ألف قطعة من الآليات العسكرية وقرابة 600 طائرة.

كما شارك في تلك التدريبات التي جرت تحت إشراف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، قوات من الصين والهند وباكستان وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

المصدر: إنترفاكس