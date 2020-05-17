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بوتين يهنئ نتنياهو بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

أخبار روسيا

بوتين يهنئ نتنياهو بالحكومة الإسرائيلية الجديدة
Sputnik Aleksey Nikolskyi
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - أرشيف
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لبنيامين نتنياهو بمناسبة توليه منصب رئاسة الحكومة لفترة جديدة، حسبما أفاد الكرملين، مساء اليوم الأحد.

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ونقل بيان للرئاسة الروسية عن بوتين قوله: "أثمن العلاقات التي تربط بيننا والتي تسمح لنا بمناقشة كل القضايا، وحتى القضايا المعقدة في أجواء عملية وجدية".

وتابع الرئيس الروسي: "أعول على أن تواصل الحكومة الجديدة نهجها إلى تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلدينا".

وفي وقت سابق من اليوم، حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

المصدر: إنترفاكس

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