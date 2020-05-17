"بلومبرغ" تغير مجددا عنوان تقريرها حول وفيات كورونا في روسيا

غيرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مرة ثانية عنوان تقرير نشرته مؤخرا حول مستوى الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في روسيا، بعد تعرضها لانتقادات من قبل وزارة الخارجية الروسية.

ونشرت الوكالة يوم 13 مايو تقريرا تحت عنوان "الخبراء يريدون أن يعرفوا لماذا لم يقتل فيروس كورونا مزيدا من الروس"، تطرق إلى مسألة النسبة المنخفضة للوفيات بفيروس كورونا في روسيا مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى.

ووجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، انتقادات لاذعة للوكالة بسبب نشر تقرير تحت هذا العنوان.

ولاحقا غيرت "بلومبرغ" عنوان التقرير ليصبح "الخبراء يتساءلون لماذا لم يقتل فيروس كورونا مزيدا من الروس".

واليوم غيرت الوكالة عنوان التقرير مرة ثانية، وكتبت "الخبراء يتساءلون حول المعطيات الروسية بشأن نسبة فتك COVID-19".

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، أن نسبة الوفيات بالفيروس في روسيا أقل 7.4 مرات من متوسط المعدل في العالم، مشددة على أن هذه المعطيات لم يتم التلاعب بها أبدا، بينما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الروسية لم تقم بأي تقليل متعمد للبيانات حول فتك الجائحة في البلاد.

المصدر: بلومبرغ + وكالات