غوليكوفا: معدل الوفيات بكورونا في روسيا أقل بـ 7.5 مرة من المتوسط العالمي

قالت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن معدل الوفيات في البلاد بسبب مرض COVID-19، أقل بـ 7.5 مرة من متوسط الوفيات العالمي بسبب هذا المرض.

وقالت غوليكوفا، في برنامج تلفزيوني: "في حين أن معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا منخفض. وفي حين كانت نتيجة مكافحة هذه العدوى بالنسبة لنا مثيرة للإعجاب، فإن ذلك، بالنسبة للآخرين يثير نوبات الغيرة لديهم؟".

وأضافت نائبة رئيس الحكومة: "مستوى الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في روسيا، أقل من المعدل المتوسط في العالم بـ7.5 مرة".

وفي وقت سابق، أعلنت غوليكوفا في اجتماع حكومي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، أن نسبة الإصابات بالالتهاب الرئوي بين المصابين بفيروس كورونا تراجعت في الفترة الماضية من 25% إلى 20.6%.

المصدر: نوفوستي