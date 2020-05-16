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الدفاع الروسية: أكثر من 1600 إصابة بكورونا في صفوف الجيش

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الدفاع الروسية: أكثر من 1600 إصابة بكورونا في صفوف الجيش
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
غرفة بمركز طبي للجيش في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش وطلاب الكليات العسكرية في روسيا ناهز 3,3 ألف، بينهم أكثر من 1,6 ألف عسكري.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية، وفقا للإحصاءات الأخيرة، لدى 1622 شخصا في أجهزة إدارة القوات المسلحة والتشكيلات والوحدات العسكرية.

وأضاف البيان أن الفيروس تم الكشف عنه لدى 18 من طلاب المدارس العسكرية، إلى جانب 1216 حالة إصابة في المعاهد العسكرية و390 حالة بين موظفين مدنيين متعاقدين مع وزارة الدفاع.

المصدر: تاس

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