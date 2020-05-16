توقيف الممثلة أغاثا موتسينيتسي بموسكو لانتهاكها العزل الذاتي

أوقفت شرطة موسكو اليوم، الممثلة الشابة أغاثا موتسينيتسي، بتهمة انتهاك نظام العزل الذاتي المفروض في العاصمة الروسية، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر مطلع، أنه تم توقيف الممثلة مع شخصين آخرين، خلال فعالية احتجاج على أعمال بناء في منطقة "بيريزوفا الّييه" بشمال موسكو.

وأشار المصدر، إلى أن سبب توقيف الثلاثة المذكورين، هو عدم التزامهم بقواعد العزل الذاتي.

ونوه المصدر، بأن الشرطة أفرجت عن الممثلة، فيما تم نقل الاثنين الآخرين إلى قسم الشرطة.

والممثلة أغاثا موتسينيتسي، متزوجة من الممثل بافل بريلوتشني، وهي معروفة في فيلم "توبول"، ولعبت دور البطولة في مسلسلي "المدرسة المغلقة، و""المدينة السرية".

المصدر: تاس