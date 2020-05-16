دار الإفتاء في داغستان تسدد ديونا متراكمة على الفقراء خلال العزل

سددت دار الإفتاء في جمهورية داغستان الروسية، ديون المواطنين الفقراء التي تراكمت عليهم لدى محلات البقالة المحلية في الجمهورية خلال فترة الحجر الذاتي.

وجاء في بيان صدر عن الدار، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اضطر العديد من المواطنين، الذين بقوا بدون مورد مالي يسمح لهم بالإنفاق وإطعام أسرهم، إلى اقتراض الطعام من محلات البقالة المحلية، وقام محمد موكوشديبيروف مساعد مفتي داغستان، بتسديد ديون هؤلاء الناس (في منطقة تسومادين في داغستان).

وشهدت مناطق أخرى من الجمهورية - مدن خاسافيورت، وكيزليار، وكذلك نوفولاكسكي، وغيرها، فعاليات مشابهة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن بعض المواطنين العاديين، انضموا إلى هذه الفعاليات، وتبرعوا للمحتاجين.

وقال البيان: "في قرية أنديري (منطقة خاسافيورت)، دفع ممثلو الدار ديون السكان الفقراء للمتاجر المحلية. كما نعل ، بسبب الوضع الصعب خلال وباء فيروس كورونا المستجد، يضطر العديد من السكان إلى الاقتراض ليس فقط البقالة، بل والأدوية الضرورية في هذا الشهر المبارك (شهر رمضان)"

وذكر البيان، أن "صاحب إحدى صيدليات خاسافيورت، تنازل عن الديون لجميع المواطنين، مما خفف من العبء عليهم".

وقام ممثلو دار الإفتاء، بتوزيع الأدوية ووسائل الوقائية الشخصية على المحتاجين لها، كما قدموا مساعدة مالية للأطباء، وقاموا بتوزيع عبوات غذائية على بعض المواطنين.

المصدر: نوفوستي