رئيس الشيشان يوافق على خطة تخفيف إجراءات العزل الصحي

وافق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الجمعة، على خطة التخفيف التدريجي من صرامة إجراءات العزل الصحي المفروض في الشيشان على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال قديروف، عبر صحفته على موقع "فكونتاكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي، إنه وقع مرسوما عن تبني خطة ثلاثية المراحل لتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، وتبدأ المرحلة الأولى منها في 15 مايو.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه المرحلة التي تمتد حتى 27 مايو، ستشهد عودة التجارة ببضائع غير غذائية في متاجر ومبان منفصلة لا تزيد مساحتها عن 100 متر مربع، إلى جانب إعادة عمل ورشات لتصليح وغسل السيارات، ومحطات وقود.

وشدد قديروف على أن إجراءات العزل وتصاريح المرور ستبقى سارية المفعول حتى دخول الجمهورية في المرحلة الثالثة من رفع القيود.

وذكر قديروف أن الشيشان تأتي في الصفوف الأمامية من الأقاليم الروسية، من حيث عدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتابع أن الصندوق الإقليمي الخيري الشيشاني اشترى أدوية لمصابين بأشكال خفيفة من مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، إضافة إلى قيام الصندوق بتخصيص 250 مليون روبل (نحو 3.4 مليون دولار أمريكي) كمساعدات سيتم توزيعها بين العائلات الفقيرة والمحتاجة عشية ليلة القدر.

وشهدت الشيشان حتى الآن تسجيل 891 حالة إصابة بفيروس كورونا، وغادرت 500 حالة المستشفيات بعد تماثلها للشفاء وتوفي 9 أشخاص تم الكشف عن إصابتهم بالفيروس.

المصدر: تاس