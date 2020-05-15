الصحة العالمية: روسيا نظمت إجراء واسع النطاق لفحوص كورونا بشكل جيد جدا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن روسيا تمكنت من تنظيم إجراء واسع النطاق لفحوص فيروس كورونا المستجد بشكل جيد جدا، مشيرة مع ذلك إلى أن الارتفاع الحاد للإصابات يثير توترا في نظام الصحة.

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وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "يتم تنظيم الإجراء واسع النطاق للفحوص في روسيا بشكل جيد جدا، لكن من الواضح أن الارتفاع الحاد لعدد الحالات الجديدة يثير توترا في كل نظام الرعاية الصحية".

وأشار رايان مع ذلك إلى النسبة المنخفضة لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا مقارنة مع الدول الأخرى المتضررة.

وذكر في هذا السياق: "نبحث حاليا مع الزملاء الروس مسألة تسجيل الوفيات. أحيانا يتم تأكيد حدوث الوفاة بسبب COVID-19، وفي بعض الحالات يجري كشف COVID-19 بعد توثيق وفاة الشخص".

ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات واضحة جدا فيما يخص توثيق نسبة الفتك جراء COVID-19".

وسجلت في روسيا، حتى صباح الجمعة، 262843 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 2418 وفيات و58226 حالة شفاء.

المصدر: وكالات