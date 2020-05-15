شويغو: عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجيش يزيد عن عدد المصابين به

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في اجتماع مجلس الأمن الروسي الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجيش يزيد عن عدد المصابين به.

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وذلك لليوم السابع على التوالي. وقال" أنا اعتبر ذلك نجاحا كبيرا وآمل بأن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في القوات المسلحة الروسية من يوم إلى آخر".

وأفاد وزير الدفاع، في كلمة ألقاها يوم 15 مايو في اجتماع مجلس الأمن الروسي بأن كل المجندين للخدمة في الجيش الروسي لديهم ما هو ضروري لحمايتهم من "كوفيد – 19"، بما في ذلك اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تسلمت 230 ألف نظام لاختبار الكشف عن الفيروس.

يذكر أن عملية التجنيد للخدمة العسكرية في الجيش الروسي انطلقت في 12 مايو الجاري. وكان الفريق أول، يفغيني بوردينسكي، قد أعلن في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن كل مجند قبل فحصه الطبي في لجنة التجنيد يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والذي يستغرق 15 دقيقة فقط.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا