روسيا.. 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا حتى الآن

أعلنت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية أن السلطات الصحية في البلاد أجرت حتى الآن 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت هيئة المراقبة في تصريح اليوم الجمعة، إن 256 ألف شخص يخضعون الآن للإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وأجرت السلطات الصحية في مختلف مناطق روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 225 ألف اختبار للكشف عن العدوى.

ولأول مرة منذ حوالي أسبوعين سجلت روسيا أمس الخميس، حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا أقل من 10 آلاف، حيث تم تسجيل 9974 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الكلية إلى 252245 مصابا، وتوفي منذ بدء انتشار الفيروس 2305 أشخاص من جراء الإصابة بكورونا.

المصدر: وكالات