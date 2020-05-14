موسكو: ادعاءات ممثل ترامب بشأن "ستارت-3" تناقض تقرير الخارجية الأمريكية

أكدت موسكو أن ادعاءات مارشال بيلينغسلي، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، بشأن "انتهاك موسكو لمعاهدة ستارت-3" تتناقض مع تقرير الخارجية الأمريكية الذي أكد التزام روسيا بالمعاهدة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي، في تصريحه لصحيفة "واشنطن تايمز" اتهم موسكو بـ "استغلال نواقص آلية التحقق لمعاهدة "ستارت-3" للتهرب من الالتزام بالمعاهدة".

وأشارت إلى أن بيلينغسلي، الذي تم تعيينه في أبريل الماضي، يناقض استنتاجات تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل، بأن روسيا تلتزم ببنود المعاهدة.

وقالت زاخاروفا: "لقد أصدرنا تعليقا على هذا التقرير المتحيز... ولكن حتى أصحابه اضطروا للاعتراف بأن الجانب الروسي ملتزم بالمعاهدة بشكل تام".

وتابعت: "والآن ينفي الشخص الجديد في منصبه استنتاجات زملائه وممثلي الهيئات الأمريكية الأخرى المعنية بتنفيذ المعاهدة".

يذكر أن المعاهدة حول مواصلة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) بين موسكو وواشنطن تم توقيعها في عام 2010، ومن المتوقع أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل.

وتصر موسكو على تمديد المعاهدة، معتبرة اياها حجر الزاوية لنظام نزع السلاح، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تخرج بعد بموقف واضح بشأن تمديد المعاهدة.

المصدر: تاس