شفاء أول مريض بفيروس كورونا في بطرسبورغ الروسية بعد علاجه ببلازما الدم

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الخميس، عن شفاء أول مريض بفيروس كورونا المستجد بعد علاجه عن طريق بلازما الدم في مدينة بطرسبورغ.

وقالت لجنة شؤون الصحة في بطرسبورغ، في بيان، إن الجهات الطبية في المدينة بدأت يوم 7 مايو جمع بلازما الدم من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد لاستخدامها في علاج الحالات النشطة.

وأوضحت أنه تم حتى الآن جمع العينات من 7 متعافين، وتم حقنها في 3 مصابين بالمرض في المستشفى رقم 40.

وذكرت اللجنة: "كل المرضى أظهروا ديناميكية إيجابية. تم تسجيل تحسن ملموس لدى المصاب الأول في اليوم الثاني بعد تطعيم البلازما، وتم إخراجه من غرفة العناية المركزة في اليوم الثالث، واليوم غادر المستشفى".

وأضافت أن المريض الثاني نقل اليوم من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية، كما تم رصد تحسن حالة المصاب الثالث.

وسبق أن أكدت السلطات الصحية في موسكو، أواخر أبريل، تعافي عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفيات بعد علاجهم عن طريق بلازما الدم.

وتعتبر طريقة العلاج ببلازما الدم إحدى السبل الواعدة في علاج المرضى بفيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق ضرورة إجراء مزيد من الاختبارات لاستخدام هذه الوسيلة بشكل أوسع.

المصدر: وكالات