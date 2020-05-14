بوتين: آمل أن يتم تسجيل اللقاح الروسي ضد كورونا في سبتمبر لضمان الملكية الفكرية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "COVID-19" في شهر سبتمبر، مشيرا إلى أهمية ضمان حماية الملكية الفكرية.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول تطوير التقنيات في مجال علم الجينات، اليوم الخميس: "يجب التفكير في الملكية الفكرية مسبقا، يجب ضمانها دون قيد أو شرط".

هذا ومن المتوقع أن يتم اختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على المتطوعين في يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي