بوتين يتوجه بكلمة للمواطنين الروس عند الساعة الثالثة ظهرا لتحديد مستقبل الحظر المرتبط بكورونا

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو بكلمة إلى المواطنين الروس يحدد فيها الإجراءات اللاحقة بخصوص تمديد أو رفع الحظر المتعلق بانتشار كورونا.

وتأتي كلمة بوتين في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.

المصدر:RT