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أول جمهورية روسية تلغي تصاريح التنقل والعزل المنزلي مع انحسار كورونا

أخبار روسيا

أول جمهورية روسية تلغي تصاريح التنقل والعزل المنزلي مع انحسار كورونا
Sputnik
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أعلنت السلطات في جمهورية تتارستان الروسية، عن إلغاء نظام التصاريح الإلكترونية للتنقل المفروض منذ الـ19 من مارس، وذلك مع انحسار جائحة كورونا وبدء الحد من قيود العزل والوقاية.

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وأوضحت سلطات تتارستان في بيان أصدرته الأحد، أنه "لم تعد هناك حاجة للحصول على تصاريح التنقل"، وأن العزل الذاتي في المنزل لم يعد إلزاميا على المواطنين، بل يحمل طابع التوصية، وذلك بدءا من الثلاثاء 12 مايو، مع التقيد بارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة ووسائل النقل.

وأبقت سلطات تتارستان الحظر على عمل دور السينما والمؤسسات الرياضية والترفيهية والمراكز التجارية الكبيرة والمطاعم والمقاهي والحمامات العامة، والتجمعات والفعاليات الحاشدة والرحلات بين مدن الجمهورية.

وحسب آخر الإحصاءات سجلت في تتارستان، 1671 إصابة بالعدوى، منها 5 وفيات و447 حالة شفاء.

المصدر: وكالات

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