مصرع 10 أشخاص في مستشفى للمسنين بضواحي موسكو

أعلنت الطوارئ الروسية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في مستشفى للمسنين في ضاحية كراسنوغورسك، بمقاطعة موسكو.

وأوضحت مصادر الطوارئ لوكالة "تاس"، أن جميع الضحايا اختنقوا بالدخان نتيجة الحريق، الذي اندلع في وقت متأخر من مساء الأحد.

وحسب الإدارة المحلية في المدينة، كان في المستشفى 29 شخصا لحظة اندلاع الحريق وتم إجلاء 11 شخصا، كما أصيب 9 آخرون بجروح جراء الحريق وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وأكدت وزارة الطوارئ مشاركة 91 من رجال الإطفاء و28 آلية في إخماد الحريق.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن المستشفى ليس حكوميا وتابع لجهة خاصة، وأن النيابة العامة بمقاطعة موسكو فتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر: وكالات