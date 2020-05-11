هروب مصابة بكورونا بعد تسلقها جدار المستشفى الخرساني في روسيا

تبحث الشرطة الروسية عن مواطنة مصابة بفيروس كورونا، فرّت من مستشفى تلقت فيه العلاج من الفيروس في مدينة سوتشي جنوب البلاد، بعد أن تمكنت من اجتياز سياج خرساني عال.

وقالت شرطة مدينة سوتشي إن الفارّة عمرها 28 عاما، وسبق ووصلت إلى المدينة قادمة من العاصمة موسكو في الـ25 من أبريل الماضي، ووضعت قيد الحجر بمركز للعزل الصحي.

وفي 5 مايو بعدما جاءت نتائج الفحص إيجابية، بثبوت إصابتها بالفيروس، نقلت إلى أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض المعدية بالمدينة.

وأكد الأطباء أن حالتها كانت مستقرة ولم تعان من أي أعراض شديدة للعدوى.

وفي ليلة الـ9 من مايو، اكشتف الكادر الطبي أن المريضة غير موجودة في المستشفى، حيث تبين لاحقا أنها غادرت المبنى بعد أن تسلقت السياج الخرساني للمستشفى وهربت في وجهة مجهولة.

وأطلقت الشرطة عملية أمنية للعثور عليها، مشيرة إلى أن حالتها تشكل خطرا على الصحة العامة.

المصدر: تاس