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روسيا: انخفاض نسبة الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020

أخبار روسيا

روسيا: انخفاض نسبة الوفيات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020
Sputnik Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الأحد، عن انخفاض عدد الوفيات لكل 1000 مواطن في البلاد في يناير - مارس عام 2020، بنسبة 3.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه النسبة تعني بالأرقام المطلقة انخفاضا بواقع 12866 حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن شهر مارس الماضي شهد زيادة طفيفة في عدد الوفيات مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، بمقدار 0,5 %، أي 827 حالة، بعد انخفاض بنسبة 4,9% في يناير و3,6 في فبراير.

المصدر: وزارة الصحة الروسية

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