السلطات الروسية: وفاة 58 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 58 مصابا بالفيروس في موسكو السبت.

وأشار مركز العمليات إلى أن جميع المتوفين تم تشخيص التهاب رئوي لديهم مع نتائج إيجابية لاختبارات كشف فيروس كورونا.

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وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في موسكو 1068 شخصا.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من السبت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا وصل إلى 198 ألفا و676 شخصا مع تسجيل زيادة نسبتها 5.8% لعدد المصابين خلال اليوم الأخير.

وحتى صباح السبت كانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا 1827 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 31916 شخصا.

المصدر: نوفوستي