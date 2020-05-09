موسكو.. مصرع شخص بحريق في مستشفى لعلاج مصابي كورونا
لقي شخص واحد مصرعه جراء حريق اندلع في المستشفى رقم 50 بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت.
وأكد متحدث باسم طوارئ العاصمة، أن الحريق اندلع في إحدى غرف العناية المركزة في المستشفى، الذي يتلقى فيه العلاج مصابو فيروس كورونا.
⚡Пожар вспыхнул в лечебном корпусе ГКБ № 50 в Москве: https://t.co/aKa11Hr769..— Пятый канал Новости (@5tv) May 9, 2020
Видео с места: https://t.co/oSdmRXGcUg#Москва#пожарpic.twitter.com/OtGh0hC0lT
وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته نحو 20 مترا مربعا وتم إجلاء نحو 300 شخص من المبنى، وإنقاذ 5 مرضى من غرفة العناية المركزة، التي اندلع فيها الحريق.
وقدم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين التعازي لذوي الضحية، مؤكدا أن المرضى من المستشفى المتضرر سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى.
المصدر: نوفوستي