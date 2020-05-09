بوتين للمشاركين في "الفوج الخالد": ذكرى أبطالنا في قلوبنا إلى الأبد

انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في فعالية "الفوج الخالد"، مخاطبا المواطنين من الكرملين بالقول: "ذكرى أبطالنا في قلوبنا للأبد".

وقال بوتين وهو يحمل صور أقاربه ووالديه، الذين قاتلوا ضد النازية إبان الحرب الوطنية العظمى: "أود أن أناشد الآن الذين يشاركون بانتظام بناء على نداء من قلبهم في مسيرة الفوج الخالد، حاملين صور أقاربهم الذين خاضوا الحرب الوطنية العظمى... سواء كنا نسير في صف واحد أو بقينا في المنزل كما هو الحال اليوم، فإن أبطالنا هم معنا دائما، وفي قلوبنا وسيبقون معنا إلى الأبد".

وأضاف: "حتما سنسير معا على بلاط الساحة الحمراء تكريما لأبطالنا".

وبمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية، تجرى فعالية "الفوج الخالد" الشعبية هذه السنة عبر الإنترنت، في ظل التدابير الاحترازية المتخذة للحد من عدوى فيروس كورونا.

المصدر: RT