وتيرة انتشار كورونا في روسيا تصل الحد الأدنى.. وإجراء 5.2 مليون اختبار

تم حتى اليوم في روسيا، إجراء أكثر من 5.2 مليون اختبار للكشف عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إجراء 234 ألف اختبار.

ووفقا للبيانات التي نشرها اليوم مركز مكافحة المرض، بلغ معامل(وتيرة) انتشار عدوى COVID-19 في روسيا، 1.06 - وهذه أدنى قيمة تم تسجيلها منذ ظهور المرض. وفي موسكو، كان الرقم أقل بقليل من 1.06.

ويتم حساب معامل انتشار المرض، وفقا للصيغة الواردة في توصيات "روس بوتريبنادزور" للمناطق بخصوص تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها سابقا بسبب انتشار الفيروس.

وللانتقال إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود في أي منطقة من روسيا، يجب ألا يزيد المعامل عن 1.

وذكرت "روس بوتريبنادزور"، أن معامل انتشار المرض، يوضح عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى بشكل متوسط من جانب شخص مصاب قبل أن يتم الحجر عليه أو عزله.

وتفيد المعطيات المتوفرة، بأنه لا يزال تحت المراقبة الطبية في روسيا بسبب هذا المرض، 242957 شخصا.

المصدر: وكالات