بيسكوف يؤكد مراعاة تدابير الأمان خلال كلمة بوتين في 9 مايو

تم التقيد بكل تدابير الأمان والإجراءات الأمنية، خلال وجود الرئيس فلاديمير بوتين بالقرب من نصب لضريح الجندي المجهول والشعلة الخالدة حيث توجه بكلمة إلى المواطنين بمناسبة عيد النصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "طبعا تم التقيد بكل التدابير الضرورية".

في وقت سابق من اليوم، وضع الرئيس بوتين إكليل زهور عند ضريح الجندي المجهول بالقرب من جدار الكرملين، وخاطب المواطنين الروس بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: RT