بوتين: مقتنيات متحف الحرب الوطنية العظمى لا تقدر بثمن

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين بالمتحف المركزي للحرب الوطنية العظمى 1941-1945، بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه.

وجاء في برقية التهنئة، التي نشرت اليوم السبت على موقع الكرملين: "يثير السرور احتفال المتحف بهذه الذكرى، كمركز ثقافي وتعليمي وعلمي كبير. مجموعته حقا لا تقدر بثمن، وتتضمن مواد أرشيفية نادرة وأفلاما وصورا فوتوغرافية وعينات من الأسلحة والمعدات العسكرية والأعمال الفنية والأشياء الشخصية والوثائق التي تشهد بشجاعة لا مثيل لها لجنود وضباط الجيش الأحمر والحزبيين والنشطاء السريين والعاملين في الداخل".

وأشار الرئيس إلى أهمية المشاريع التي يعمل الفريق على تنفيذها، ومن بينها تنظيم معرض بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر، تحت عنوان "مآثر الشعب" الذي ليس له نظير في روسيا.

وتمنى بوتين النجاح للفريق وهنأه بذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: تاس