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بوتين يعلن دقيقة صمت على أرواح من قضوا دفاعا عن الوطن في الحرب العالمية الثانية

 روسيا تحتفل بالذكرى الـ75 للنصر عبر الإنترنت

أخبار روسيا

 روسيا تحتفل بالذكرى الـ75 للنصر عبر الإنترنت
Sputnik
استعراض عيد النصر في الساحة الحمراء - أرشيف
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ألقت جائحة كورونا وتدابير الوقاية منها بظلالها على احتفالات روسيا بالذكرى الـ75 للنصر على النازية، ومن المقرر أن يقام عرض جوي بدلا من العرض العسكري التقليدي في الساحة الحمراء.

وتقام اليوم السبت عروض للطيران الحربي الروسي في 47 مدينة في البلاد، وفي القواعد العسكرية الروسية في الخارج.

ويلقي الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في هذه المناسبة، ويضع أكليلا من الزهور قرب الشعلة الخالدة عند جدار الكرملين.

وبسبب إجراءات العزل، تقام الفعاليات والاحتفالات عبر الإنترنت، بما في ذلك فعالية "الفوج الخالد".

وتنتهي الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في المساء.

المصدر: تاس

 

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