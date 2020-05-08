مسؤولة روسية.. قيود كورونا باقية حتى تطوير لقاح ضده

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، أن إجراءات التصدي لفيروس كورونا ستبقى سارية في البلاد إلى حين ظهور لقاح ضد العدوى.

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وأوضحت بوبوفا أن السلطات ستقوم بتخفيف قيود كورونا تدريجيا لكنها لا تنوي رفعها بالكامل قبل تطوير اللقاح.

ومنذ الأحد الماضي، لم ينخفض معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا إلى أدنى من 10 آلاف، وبلغت حصيلة الإصابات حتى اليوم 187859 حالة، منها 1723 وفاة، و26608 حالات شفاء.

وأكدت بيانات مركز العمليات الروسي الخاص بكافحة فيروس كورونا إصابة أكثر من 92600 شخص من سكان موسكو بالمرض، فيما قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أمس الخميس، إن العدد الحقيقي للمصابين بكورونا في العاصمة يبلغ حاليا 2-2.5% من التعداد السكاني، أي قرابة 300 ألف مريض.

المصدر: وكالات