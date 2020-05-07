خبيرة صحية ترجح استمرار نشاط كورونا في روسيا حتى يونيو

قالت يلينا مالينيكوفا أخصائية الأمراض المعدية لدى وزارة الصحة الروسية، إن الانتشار النشط لفيروس كورونا المستجد سيستمر في روسيا حتى يونيو المقبل.

وأضافت عبر قناة "روسيا 24 التلفزيونية": "إذا اعتبرنا أن الانتشار النشط للفيروس بدأ في روسيا في مارس الماضي، فيجب أن نضيف ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة سيستمر المرض في الانتشار الفعال".

وفي وقت سابق، أعلن فاسيلي أكيمكين مدير معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في Rospotrebnadzor، أنه قد لا تظهر ذروة واضحة لانتشار الفيروس في روسيا، وقد يستمر الانتشار بهذا الشكل المخفف لفترة من الزمن.

المصدر: لينتا رو