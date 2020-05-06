وزيرا خارجية روسيا وبريطانيا: يجب استغلال خبرة التعاون في مكافحة النازية لمواجهة التحديات المعاصرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البريطاني، دومينيك راب، ضرورة استغلال خبرة التعاون الدولي خلال الحرب العالمية الثانية لمواجهة التحديات الحالية خاصة الجائحة.

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وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من راب، حيث "تبادلا التهاني بمناسبة اقتراب الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية"، مشيرين إلى "إسهام الدول الأعضاء في التحالف المناهض لهتلر في محاربة النازية".

وشدد لافروف وراب، حسب البيان، على "ضرورة استغلال خبرة التعاون في استنفار جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة"، وأوليا اهماما خاصا لمهمات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتجاوز تداعياته".

كما ناقشا القضايا الحيوية للأجندة الدولية، بينها تسوية الازمة السورية والازمة الداخلية الأوكرانية إضافة إلى عمل مجلس الأمن الدولي.

وأكد الجانبان أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا تمر بحالة غير مريحة، معربين عن التصميم المتبادل على حل كل المشاكل في سياق براغماتي، وتطوير التعاون في المجالات التي تثير اهتماما متبادلا.

ودعا وزير الخارجية الروسي نظيره البريطاني إلى "النظر في كل مباعث القلق دون أي تسييس وعبر حوار مهني بناء على الحقائق الدقيقة.

المصدر: RT