الكرملين: الاتهامات الأمريكية ضد الصين و"الصحة العالمية" تأتي في وقت غير مناسب

جدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رفض موسكو للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين ومنظمة الصحة العالمية على خلفية انتشار جائحة كورونا.

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وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، تم نشرها اليوم الأربعاء، قال بيسكوف إن موسكو تختلف في الرأي مع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يحملون الصين المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث: "باعتقادنا فإن الوقت الآن، في ظروف هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يبدو مناسبا لإلقاء اللوم كله على منظمة الصحة العالمية ومن ثم على الصين".

وتابع المتحدث باسم الكرملين أن الاتهامات الأمريكية "خطيرة جدا" وتحتاج إلى أدلة دامغة، مضيفا: "من غير الصواب توجيه اتهامات إلى دول أخرى في غياب أدلة، فهو أمر أقل ما يقال عنه إنه يناقض القواعد الدبلوماسية".

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا عن اعتقاده بأن السلطات الصينية تعاملت بصورة غير فعالة مع أزمة كورونا ولم تكشف عن كل المعلومات التي كانت لديها حول أبعاد الجائحة ومدى خطورتها.

وفي موجز صحفي بالبيت الأبيض، في 18 أبريل، لم يستبعد ترامب أن تواجه الصين "تبعات" تصرفاتها في حال إثبات تهاون الصين المتعمد مع الجائحة.

المصدر: تاس