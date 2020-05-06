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وزير الصحة الروسي: حوالي 4 آلاف مريض بالفيروس التاجي في حالة خطيرة

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي: حوالي 4 آلاف مريض بالفيروس التاجي في حالة خطيرة
Sputnik
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أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالي أربعة آلاف مريض مصابين بفيروس التاجي حتى اليوم يوجدون في حالة خطيرة.

وقال موراشكو خلال اجتماع للجنة مجلس الدوما (النواب): "يوجد في الحالات الحرجة حتى اليوم حوالي أربعة آلاف مريض. وهؤلاء في المحصلة، ليسوا فقط أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي وإلى أطراف صناعية لوظائف التنفس".

وكانت حصيلة المصابين بالفيروس التاجي في روسيا قد تجاوزت اليوم للمرة الرابعة على التوالي العشرة آلاف شخص، حيث أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي بتسجيل 10559 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 10102 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

المصدر: نوفوستي

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