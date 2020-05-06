تأملوا آثار "المعركة" على وجوه الأطباء وكوادر التمريض الروس

لو دخلت إلى المستشفى، لا سمح الله، لن ترى وجوه الأطباء وكوادر التمريض، وهم يجتهدون طوال الوقت خلف أقنعة واقية، لإبعاد الخطر عن المصابين بالفيروس التاجي.

لكننا نتيح الفرصة للجميع لرؤية هذه الوجوه بعد يوم من الإجهاد والعمل المضني، فانظروا وفكروا مليا: هل يستحق الأمر الخروج مرة أخرى، وإضافة المزيد من المشاق والتعب إلى كاهل أهل الطب في كل مكان؟

ТАСС

هذه هي الطبيبة، ميلانا باسارغينا، من مركز للأمراض المعدية مخصص للمصابين بالفيروس التاجي.

ТАСС

وهذه، ناتاليا ماسلوفا، من قسم استقبال مرضى الفيروس التاجي، بمركز للأمراض المعدية.

ТАСС

وهذا وجه، رستم زاكيروف، طبيب التشخيص المختبري والسريري، في ذات المركز المتخصص في الأمراض المعدية.

المصدر: kp.ru