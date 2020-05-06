توقعات جديدة بشأن إنتهاء فيروس كورونا في روسيا

مرة أخرى مدد الخبراء توقعاتهم لمدة انتهاء وباء فيروس كورونا في روسيا، حيث أشارت توقعاتهم الجديدة إلى أنه قد يستمر إلى 24 أغسطس القادم، على عكس ما توقعته دراسات سابقة.

ووفقا لآخر بيانات لجامعة "سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم"، أضاف العلماء 7 أيام للمدة التي كانت متوقعة في وقت سابق بشأن انتهاء تفشي الفيروس في روسيا.

وكان من المتوقع سابقا أن ينتهي تفشي الفيروس في روسيا في 17 أغسطس، وقبل ذلك، أشارت التوقعات إلى أن 12 أغسطس قد يكون تاريخ انتهاء أزمة كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليس بوسع أحد في المرحلة الحالية تحديد الموعد الدقيق لانتهاء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا.

وفي آخر إحصائية أعلنت السلطات الصحية في روسيا، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1451 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الكلي للمصابين 155370 شخصا.

المصدر: نوفوستي