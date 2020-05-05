الكشف عن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الروسي بعد إصابته بكورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الروسي إن ميخائيل ميشوستين، رئيس الحكومة، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، يشعر بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية المطبقة.

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وقال بوريس بيلياكوف، المتحدث باسم رئيس الوزراء: "ميشوستين يرقد في إحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري ضد الفيروس ويشعر بحالة جيدة"، منوها بأنه يتواصل بنشاط وهمة عالية مع زملائه في العمل عبر الهاتف.

وكان مكتب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أعلن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" آواخر الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي