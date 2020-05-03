روسيا تنوي إبقاء بعض القيود حتى الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن جزءا من الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا، سيبقى ساريا حتى الحصول على لقاح ضد المرض.

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وقال موراشكو، في حديث لقناة "روسيا 24"، نشر اليوم الأحد: "يجب رفع الإجراءات التقييدية على مراحل، لكن جزءا منها يجب أن يبقى ساريا حتى ظهور الوسائل الدوائية للوقاية من التفشي".

وشدد وزير الصحة الروسية على أن الوصول إلى مرحلة الذروة للجائحة في البلاد لن يعني "إعلانا فوريا للاحتفالات ورفع كل الإجراءات التقييدية"، مشددا على ضرورة بناء نظام متكامل حتى القيام بذلك سيسمح بمنع حدوث أي قفزات جديدة للإصابات بالمرض.

وأكد مع ذلك أنه يجب عدم استبعاد إمكانية حدوث موجة ثانية من التفشي، ما قد يؤدي إلى ذروة جديدة، حتى تطور "مناعة القطيع" لدى السكان، لأن الفيروس سيدور في المجتمع لبعض الوقت.

وتشهد روسيا خلال الايام الماضية ارتفاعات حادة لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات، صباح الأحد، تسجيل 10633 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في قفزة قياسية جديدة.

وتعتبر روسيا حاليا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ134687 حالة، لكنها تتميز بنسبة منخفضة للوفيات جراء المرض مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى، حيث يبلغ هذا العدد حتى الآن 1280 شخصا.

المصدر: وكالات