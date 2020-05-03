رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا ترجح اتخاذ إجراء جديد يخص الحجر العام

رجحت هيئة حماية المستهلك في روسيا أن يتم تمديد الإجراءات التقييدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا حتى يونيو، في حال بدأ المواطنون في انتهاك نظام العزل الذاتي خلال عطلة مايو.

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا، اليوم الأحد في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إذا بدأنا اليوم في انتهاك القيود المفروضة، سيكون من الواضح في 12 مايو أننا بحاجة إلى تعزيزها، ولكن إذا لم نبدأ في خرقها، يمكننا أن نأمل في إمكانية رفع عدد من القيود. ولكن اليوم هو مجرد أمل".

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وأضافت بوبوفا ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد القيود حتى يونيو، في حال بدأ الروس في انتهاك نظام العزل الذاتي: ""كل شيء وارد. نعم، هذا صحيح. لا يجب انتهاك قيود الحجر الصحي اليوم".

هذا ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي، نظام العزل الصحي المفروض في البلاد والهادف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو.

وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم، مسجلة 10633 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134687، كما سجلت 58 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد1280 حالة.

وتماثل 1626 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل مجموع عدد المتعافين إلى 16639 شخصا.

المصدر: سبوتنيك