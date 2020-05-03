رئيس الشيشان يطرح شرطا للاحتفال بعيد الفطر "بكرامة" في زمن كورونا

طرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، شرطا للاحتفال بعيد الفطر "بكرامة" في الجمهورية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأقر قديروف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" مساء أمس السبت، بأن كثيرين قلقون الآن بشأن كيفية الاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك هذا العام، نظرا للظروف الوبائية.

وتابع: "أجيب عن ذلك: إذا التزمنا بنظام الحجر الصحي الذاتي في آخر أيام سريانه على نحو مطلوب، فإننا سنحتفل [بعيد الفطر] بكرامة".

وسبق أن مدد قديروف القيود المفروضة في الشيشان لكبح جماح كورونا حتى 11 مايو، وأمر بتعزيز الرقابة على تنقلات المواطنين.

وحسب آخر الإحصاءات، سجلت في الشيشان 553 إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك ثماني حالات وفاة.

المصدر: RT