"الطوارئ الروسية": تم خلال شهر أبريل تعقيم آلاف المباني ومرافق البنية التحتية للنقل

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إن فرق التطهير التابعة للوزارة، قامت خلال أبريل، بتعقيم ما لا يقل عن 11.3 ألف مبنى ومرافق للبنية التحتية للنقل.

وذكر المصدر، أن ذلك تم ضمن خطة مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مضيفا: "في الفترة من بداية أبريل إلى 1 مايو، تم في مختلف مناطق روسيا، تعقيم ما لا يقل عن 11.3 ألف مبنى ومرفق للبنية التحتية للنقل، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من مليون و559 ألف متر مربع".

وقال المصدر، إنه تم قبل ذلك تعقيم حوالي 10.9 ألف منشأة من هذه المنشآت والمباني.

ووفقا للوزارة، فقد تم كذلك خلال الشهر نفسه، تعقيم أكثر من 3 آلاف كلم من طرقات السيارات و15 ألف بناية من مباني الوزارات، وأكثر من 15.4 ألف قطعة من المعدات والآليات المختلفة.

المصدر: نوفوستي