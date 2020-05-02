سوبيانين: حوالي 2% من السكان في موسكو أصيبوا بعدوى كورونا

قال عمدة العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين يوم السبت، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو يبلغ حوالي 2% من إجمالي سكان المدينة.

وأشار سوبيانين، إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتائج، من خلال دراسات الفرز والتحري الطبي (Screening)، لمختلف الفئات السكانية، أي أن الحديث عن عينة لأكثر من 250 ألف شخص (وفقا لأحدث البيانات الرسمية، تم تأكيد 57.3 ألف حالة إصابة في العاصمة الروسية).

وأشار العمدة إلى أن نسبة 2% تعتبر الأدنى بين مدن العالم التي تتأثر بالوباء، مؤكدا أن العاصمة الروسية تمكنت من احتواء انتشار العدوى من خلال الانضباط ودعم تدابير العزل الذاتي من جانب سكان موسكو.

في الوقت نفسه، أشار سوبيانين إلى أن تهديد استفحال انتشار المرض يتزايد، وتوجه بطلب إلى سكان المدينة بمواصلة مراعاة إجراءات العزل الذاتي، "بمسؤولية قدر الإمكان".

ووفقا للعمدة، فقد تمكنت سلطات العاصمة من مضاعفة الكشف عن العدوى في موسكو، مؤكدا أن المدينة أصبحت رائدة العالم في هذا المؤشر.

كما لاحظ سوبيانين، أن ذلك يسمح بالتصدي لانتشار العدوى في المراحل المبكرة، وتقديم المساعدة للمصابين في الوقت المناسب.

المصدر: تاس