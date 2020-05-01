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إجراءات صارمة لحماية صحة بوتين

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إجراءات صارمة لحماية صحة بوتين
Sputnik Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه جرى ضمان أقصى درجة من حماية صحة الرئيس فلاديمير بوتين في ظروف وباء كورونا.

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وفي تصريح متلفز، رد بيسكوف على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لتعزيز حماية صحة بوتين بعد إصابة رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا، قائلا: "في هذه الأيام، تكون حماية الصحة في أقصى درجاتها في كل حال من الأحوال، وخاصة فيما يتعلق بصحة رئيس الدولة".

وكان ميشوستين أعلن، أمس الخميس، عن إصابته بعدوى "كوفيد-19"، مضيفا أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

المصدر: إنترفاكس

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