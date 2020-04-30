متحدث الرئاسة الروسي: تجنبنا السيناريو الإيطالي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا استطاعت أن تتجنب السيناريو الإيطالي من خلال اتخاذها الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للتصدي لانتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال بيسكوف في حوار مع قناة "RTVI" الروسية: "الآن يمكننا القول إننا تجنبنا السيناريو الإيطالي، فقد اتخذنا في الوقت المناسب قرار فرض العزل الذاتي، وبذلنا جهودا كافية لإقناع الناس بالبقاء في منازلهم.. تمكنا من تجنب سيناريو كارثي".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تمكنت بسرعة من زيادة عدد الأسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

كما أكد بيسكوف أن الإحصائيات المتعلقة بأعداد المصابين بفيروس كورونا في روسيا أقل من الواقع.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس الأربعاء أن العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 99399 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن 972 حالة وفاة.

كذلك أعلنت السلطات الروسية، أنها أجرت حتى الآن أكثر من 3.3 مليون فحص لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: وكالات